1000ideas wesprze employer branding Nest Banku

1000ideas odpowiedzialna jest za koncepcję kreatywną oraz graficzną stronę materiałów, które będą dystrybuowane w Centrali firmy w Warszawie i Gdańsku. W ramach projektu agencja przeprowadziła również warsztaty kreatywne.

- Nest Bank to firma, która przywiązuje dużą wagę do rekrutacji i onboardingu. Cieszymy się, że możemy być częścią tego procesu i we współpracy z naszym Klientem ułatwić nowym pracownikom wdrożenie się w nowe obowiązki - mówi Kamil Mirowski, creative marketing consultant w 1000ideas. - To dla nas również przykład tego, jak w dobry sposób można wykorzystać kreatywność pracowników i wspólnie stworzyć użyteczne i ciekawe materiały dopasowane do środowiska pracy w firmie.

Koncepcja projektu oparta jest na haśle “Warto pracować w Nest Banku” oraz wizualizacji pięciu wartości firmy: nieszablonowości, optymizmu, współpracy, zaangażowania i zaradności. Projekt zostanie wdrożony w ciągu najbliższych miesięcy.

1000ideas to agencja kreatywna, która od 10 lat pomaga firmom i markom w osiąganiu celów biznesowych, łącząc kompetencje agencji interaktywnej, domu produkcyjnego i software house. Agencja ma na swoim koncie współpracę z takimi markami jak InPost, Polpharma, Onet, Payback, Delikatesy Centrum, PUMA, Continental, Danone czy Agora.